FC Porto vence Santa Clara e está na liderança provisória do campeonato

O FC Porto venceu esta segunda-feira o Santa Clara, nos Açores, em jogo da 23ª jornada da Liga NOS.Depois de serem eliminados da Liga Europa na passada quinta-feira, frente aos alemães do Bayer Leverkusen, os "dragões" procuravam retomar o caminho das vitórias e assumir provisoriamente a liderança do campeonato, pelo menos antes do Benfica entrar em campo com o Moreirense, num jogo com início às 20h45.Numa primeira parte equilibrada, foi o golo de Wilson Manafá a fazer a diferença, aos 37 minutos, numa jogada com Sérgio Oliveira. Ainda antes do intervalo, Manafá voltou a ficar no centro das atenções, quando foi temporariamente expulso por Carlos Xistra. Após a consulta do VAR, o árbitro reverteu a decisão e mostrou apenas o amarelo ao defesa portista.Na segunda parte, uma grande penalidade cobrada por Alex Telles aos 69 minutos só parou no poste mas o golo da tranquilidade chegaria através da cabeça de Marcano, aos 76. A assistência foi, uma vez mais, de Sérgio Oliveira.Com a vitória, o FC Porto está momentaneamente na frente do campeonato, com 59 pontos, mais um que o Benfica, que vai jogando contra o Moreirense no Estádio da Luz.