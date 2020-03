Cristiano Ronaldo mostrou-se preocupado com a evolução da pandemia de coronavírus em todo o mundo e deixou uma mensagem a todos os afetados, incluindo o seu colega Rugani, já diagnosticado com Covid-19 "É tempo de ficar em casa e proteger os mais fracos", escreveu o internacional português da Juventus sobre a pandemia de coronavírus que está a assolar o mundo e já infetou 112 pessoas em Portugal."O mundo está a passar por um momento difícil que merece atenção e cuidado de todos nós. Não vos falo hoje como jogador de futebol, mas como filho, pai e ser humano preocupado com os últimos desenvolvimentos. É importante que todos sigamos os conselhos da OMS e dos Governos sobre como encarar esta situação", alertou."Quero enviar os meus sentimentos a todos os que perderam alguém próximo e a minha solidariedade para quem está a lutar contra o vírus, tal como o meu colega de equipa, Daniel Rugani. Mando também o meu apoio ara todos os profissionais que estão a pôr a sua própria vida em risco para ajudar os outros", termina a mensagem.