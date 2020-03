Treinador do Arsenal infetado com o coronavírus

O coronavírus já chegou ao futebol inglês. O Arsenal comunicou ao início da noite que o técnico Mikel Arteta acusou positivo num controlo ao Covid-19 , algo que levou desde já ao encerramento do centro de treinos do clube, em Colney. De acordo com a nota dos gunners, todos os que estiveram nos últimos dias em contacto com o espanhol foram já colocados em isolamento, sendo bem provável que entre essas pessoas a ficar em quarentena estejam vários elementos do plantel principal do clube, assim como elementos da sua equipa técnica."É uma deceção, mas fiz o teste depois de me ter sentido mal. Estarei de volta ao trabalho logo que me seja permitido", disse o espanhol, em declarações ao site oficial dos gunners.Este caso positivo de Mikel Arteta surge poucos dias depois de o clube londrino ter sido colocado em quarentena devido à situação em torno do presidente do Olympiacos, também ele infetado com o COVID-19. Essa situação, refira-se, levou mesmo ao adiamento do jogo entre gunners e o Manchester City , algo que poderá mesmo ter impedido a maior propagação do vírus.Tudo isto surge igualmente poucas horas depois da decisão da Premier League em realizar a jornada deste fim de semana conforme planeado , algo que agora, muito provavelmente, irá ser revisto, já que o Arsenal iria atuar diante do Brighton no sábado. Por outro lado, de referir que todas as equipas que nos últimos dias defrontaram os gunners (nomeadamente Portsmouth e West Ham) poderão agora também estar afetados por esta situação.