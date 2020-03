Ator Idris Elba confirma que está infetado com o novo coronavírus

O ator Idris Elba anunciou, esta segunda-feira, que também ele está infetado com o novo coronavírus. "Fiquem em casa", lê-se na mensagem deixada na rede social Twitter.





This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ