O psiquiatrada Daniel Sampaio acredita que o presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, vai cumprir o seu mandato até ao fim, considerando que o que se passou após as críticias do líder do clube de Alvalade aos jogadores no Facebook "foi muito barulho por muita coisa". O mandatário da candidatura de BdC criticou os comentários sobre a saúde do presidente "verde e branco" e pediu-lhe que não regresse às redes sociais.

"Acho que a notícia da queda de Bruno de Carvalho foi manifestamente exagerada. Bruno de Carvalho não vai cair, a minha esperança é de que faça o seu mandato até ao fim", disse o conhecido adepto sportinguista em entrevista ao Diário de Notícias, considerando que o que se viveu "não foi uma grande crise, foi muito barulho por pouca coisa".

"Não concordei com o post, achei que foi um erro do presidente, mas foi tudo muito aumentado", disse, acrescentando: "eu ponho a hipótese, é uma mera hipótese, de que esse post tivesse a função de espicaçar um pouco a equipa. Não foi feito da melhor forma, não foi correto, mas teve um resultado porque a equipa nunca mais perdeu. Aquele post devia ter-se evitado, devia ter havido uma conversa com os jogadores, mas o resultado não foi mau." Ainda assim, deixou um pedido de que "não haja mais página de Facebook, que os jogadores comuniquem directamente com o presidente e vice-versa".

Durante a entrevista, Daniel Sampaio reforçou ainda a necessidade de Bruno de Carvalho "perceber que não há sportinguistas dispensáveis, mesmo aqueles que o criticam". "Discordo que ele tenha dito que haja sportinguistas e sportingados. São todos sportinguistas, uns são apoiantes, outros não são apoiantes", acrescentou ao DN. O psiquiatra criticou também os comentários feitos a eventuais problemas de saúde de BdC, considerando que "são afirmações gravíssimas porque atacam o homem".

Daniel Sampaio disse, ainda, que Jaime Marta Soares tem capacidade para se manter como presidente da mesa da assembleia-geral dos "leões" e elogiou a postura o treinador, Jorge Jesus. "[Esteve] muito bem, excelente comportamento, noção exata do que é ser treinador de futebol, muito ao lado dos jogadores, não falando da crise directamente mas mostrando que era fundamental estar ao lado dos jogadores", rematou, assegurando: "Essa crise está ultrapassada".