Rui Vitória foi muito criticado pelas substituições que fez no clássico com o FC Porto, sobretudo por ter retirado Rafa do jogo, mas o treinador acha curioso ninguém questionar as substituições que fez nos jogos em que o Benfica ganhou."Esse jogo está praticamente riscado mas abro uma exceção para falar disso. As substituições valem o que valem. Já valeram em Paços, em Setúbal... Li que 17 golos já vieram do banco. Sou o primeiro a valorizar os jogadores quando entram, mas calma. Quando eles entram são metidos por alguém. Aí já não conta? O futebol é apaixonante por isto. Há oito dias tivemos essa visão clara, passado uns dias foi o treinador que fez substituições más. A diferença foi que em Alvalade o golo surgiu aos 87 minutos. Antes da derrota tivemos nove vitórias seguidas. Alguém questionou as minhas substituições? São os jogadores que jogam, entram quando se ganha e quando se perde. Assumo as substituições que fiz no domingo e nas outras partidas para trás. Já vieram 17 golos do banco, alto!"E prosseguiu, explicando, depois, como os jogadores viveram estes dias pós-clássico: "Foi uma semana de trabalho muito boa. Fiz 48 anos e não 18, ando aqui há muito tempo. Foram sensações boas em resposta a um resultado que não foi bom. Temos um caminho pela frente e não andámos aos pinotes. Temos consciência do jogo que foi mas não andámos a tomar calmantes. Logo no primeiro dia todos trabalharam de forma afincada. Se vai correr bem... Nem eu nem nenhum treinador pode dizer isso. Se ganharmos o campeonato fazemos cinco vezes seguidas. Se outro ganhar, não ganha há cinco e o outro não ganha há 17. Há-de haver investimentos ruinosos e outros bem sucedidos. É o que vai acontecer. Faltam 4 jornadas e não acabou. Estamos prontos para elas. Os meus jogadores disseram-me isto: Estamos prontos para o que aí vem."O facto de o Benfica jogar antes do FC Porto esta jornada não preocupa o treinador: "Ao longo destas últimas conferências já disse isto, não tenho preferência em jogar antes ou depois. Se o adversário perder estamos motivados, se ganhar estamos pressionados. Tínhamos de ganhar e tínhamos, temos de ganhar e temos. Não acabou! Não é ainda não acabou. É não acabou! Faltam quatro jornadas e estamos prontos para elas, com a máxima ambição. Já estivemos pior, já recuperámos pontos, já estivemos muito atrás e à frente mas vamos à procura de recuperar pontos nas últimas quatro jornadas."