"O Abel encontrou no Sporting Clube de Esmoriz a oportunidade de lutar por um sonho, infelizmente há sonhos que nós destruímos e sonhos que nos destroem a vida. Partiu um enorme atleta, mas acima de tudo um enormíssimo Ser Humano, que cativou e marcou pela positiva todos os que com ele tiveram o prazer de se cruzar", escreveu o clube na mensagem de despedida. "Dizem que o céu é feito de estrelas e por isso hoje ganhou mais uma. Brilha com a mesma força com que brilhaste junto de nós! És uma estrela. A nossa estrela! Jamais serás esquecido entre nós, Guerreiro!", lê-se no comunicado.



O avançado marcou cinco golos em sete jogos da 1ª divisão distrital de Aveiro e era considerado uma das promessas do seu país.

O futebolista do Esmoriz Abel Mwakilama morreu, esta sexta-feira de manhã, no Hospital de S. João, Porto, vítima de malária. O óbito foi confirmado pelo próprio clube com uma publicação de homenagem ao jogador de 18 anos, natural do Malawi.Segundo o Correio da Manhã , o jogador, ainda com idade de júnior, terá contraído a doença na deslocação que realizou em Março à terra natal.