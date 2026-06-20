Dalot assume que Portugal tem de melhorar para bater o Uzbequistão: "Vencer é o mais importante"

A Seleção lusa defronta o Uzbequistão terça-feira, novamente em Houston, no Estádio NRG, com início agendado para as 12:00 locais (18:00 horas de Lisboa).

Diogo Dalot afirmou este sábado que Portugal tem de melhorar para bater o Uzbequistão, na segunda jornada do Grupo K do Mundial2026 de futebol, e referiu que a equipa das 'quinas' foi traída pela "ansiedade" no jogo de estreia.

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"No último jogo (1-1 com a República Democrática do Congo) não fizemos o suficiente, mas temos mais uma oportunidade para alterar. Temos 90 minutos para ganhar um jogo. Essa ansiedade de ganhar o jogo e controlar acabou por trair-nos um pouco em termos de jogo jogado", afirmou Diogo Dalot.

O lateral do Manchester United falava aos jornalistas em conferência de imprensa, no Gardens North County District Park, em Palm Beach, minutos antes de mais um treino de Portugal nos Estados Unidos.

"O tempo é curto e não temos muito tempo para treinar entre jogos. Há aspetos que foram óbvios para nós. Se tivéssemos que jogar no dia seguinte conseguíamos retificar esses detalhes. O bom do futebol também é isso, haver uma oportunidade no jogo seguinte", disse o jogador de 27 anos.

Para Diogo Dalot, Portugal está agora obrigado a vencer de "forma convincente ou não" o Uzbequistão, seleção que deixou boa imagem no primeiro jogo com a Colômbia, apesar do desaire por 3-1.

"Vencer é o mais importante. Convincente ou não, uma vitória é uma vitória. Vamos ter pela frente uma seleção aguerrida, agressiva. Não podemos esperar um jogo fácil, mas cabe-nos encontrar soluções para vencer", referiu.

O jogador nascido em Braga chega ao Mundial2026 com 35 jogos e três golos pela seleção nacional e espera aumentar esses números com o decorrer da competição.

"Sou o primeiro a querer jogar. Sempre foi o meu objetivo. Mas, é comum entre todos de perceber que só podem jogar 11. Numa competição destas, é muito difícil não haver oportunidades para toda a gente e estarei pronto, com sangue na guelra", frisou.

A seleção lusa defronta o Uzbequistão em 23 de junho, novamente em Houston, no Estádio NRG, com início agendado para as 12:00 locais (18:00 horas de Lisboa).

O grupo fica fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho em Lisboa).

Após a primeira jornada, a Colômbia lidera o Grupo K com três pontos, seguida de Portugal e RD Congo, ambos com um, enquanto o Uzbequistão, a viver o seu primeiro Campeonato do Mundo, ainda segue com zero.

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer até 19 de julho, dia da final, nos Estados Unidos, México e Canadá.

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