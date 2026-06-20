Benfica vence Sporting e sagra-se campeão nacional de hóquei pela 25.ª vez

Venceu o terceiro jogo da final dos play-offs

O Benfica venceu este sábado o Sporting por 3-1 no terceiro jogo da final dos play-offs do campeonato nacional de hóquei em patins, alcançando o 25.º título de campeão nacional de forma invicta.



Benfica conquistou o título nacional de hóquei em patins Lusa

Numa primeira parte muito equilibrada entre os rivais, o Benfica saiu para o intervalo a vencer por 2-0, graças a dois golos, conseguidos nos últimos 45 segundos do primeiro período, primeiro de João Rodrigues e depois por Viti Jr.

Apesar de uma boa entrada do Sporting no segundo tempo, que procurava impedir a festa benfiquista, os 'encarnados' geriram bem o duelo e chegaram ao terceiro aos 31 minutos, por João Rodrigues. O tento de honra 'leonino' foi apontado por Nolito Romero, na sequência de um livre direto, aos 46 minutos.

O Benfica recebeu o Sporting na procura de fechar já hoje as contas do título e contando com o regressado Pau Bargalló, mas apanhou um Sporting mais coeso defensivamente e a criar sempre muitas dificuldades às 'águias'.

Aos 23 minutos, quando Diogo Barata viu cartão azul e o Sporting ficou reduzido a quatro jogadores, previa-se o primeiro verdadeiro momento de desequilíbrio no 'dérbi', mas foram mesmo os 'leões' os primeiros a criar perigo, num contra-ataque de Nolito Romero que 'esbarrou' em Conti Acevedo.

A 42 segundos do intervalo, ainda com o Benfica em 'power-play', João Rodrigues tentou a meia-distância -- na qual o Benfica insistia -- e 'bateu' mesmo Xano Edo, inaugurando o marcador no Pavilhão do Estádio da Luz, que entrou em total 'ebulição'.

Com dois segundos por jogar antes do intervalo foi a vez de Viti, novamente de longe, a rematar e marcar, 'duplicando' a vantagem 'encarnada' sobre o rival para grande festa de Rui Costa que, na tribuna, via os adeptos pedir "o Benfica campeão".

Numa segunda parte de gestão por parte do Benfica, cujos jogadores celebravam efusivamente cada duelo ganho, o 3-1 surge após nova vantagem numérica 'encarnada' devido ao cartão azul exibido a Henrique Magalhães, aos 31 minutos, que deu em penálti contra os homens de Edo Bosch.

Na conversão, João Rodrigues ainda permitiu uma primeira defesa a Xano Edo mas, na recarga, fez mesmo o terceiro e lançou a festa do título no Pavilhão da Luz.

Quatro minutos depois, um novo azul Diogo Barata gerou protestos de Edo Bosch que acabou mesmo por receber ordem de expulsão.

O Sporting tentou sempre esboçar uma reação que reabrisse a esperança de conseguir algo do jogo, mas Conti Acevedo ia mantendo a sua baliza 'a zeros' e frustrava os 'leões'.

Apenas aos 46 minutos, com um livre direto assinalado contra o Benfica, Nolito Romero foi capaz de bater Conti Acevedo, fazendo o 3-1 que 'fechou' a partida.

Com este resultado, o Benfica sagrou-se campeão nacional três anos depois da última conquista, conquistando o 25.º cetro e tornando-se o primeiro campeão invicto em todo o campeonato, desde a introdução dos play-offs.

Jogo no Pavilhão Fidelidade, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Benfica-Sporting, 3-1.

Ao intervalo: 2-0.

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1-0, João Rodrigues, 25 minutos.

2-0, Viti, 25 minutos.

3-0, João Rodrigues, 31 minutos.

3-1, Nolito Romero, 46 minutos.

Sob a arbitragem de Fernando Vasconcelos, Nuno Oliveira, Bruno Malheiro e Carlos Almeida, as equipas alinharam:

- Benfica: Conti Acevedo, Zé Miranda, Roberto Di Benedetto, Nil Roca e João Rodrigues. Jogaram ainda: Viti, Gonçalo Pinto, Lucas Ordoñez e Pau Bargalló.

Treinador: Edu Castro.

- Sporting: Xano Edo, Alessandro Verona, Facundo Navarro, Henrique Magalhães e Nolito Romero. Jogaram ainda: Danilo Rampulla, Rafa Bessa, Diogo Barata e Facundo Bridge.

Treinador: Edu Bosch.

Assistência: cerca de 1.700 espetadores.