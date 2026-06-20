Mundial'2026: 'Bis' de Gakpo e Brobbey desenham goleada dos Países Baixos à Suécia

Os neerlandeses ficam muito perto da qualificação para os 16 avos de final, ao passo que os suecos ficam obrigados a pontuar na derradeira jornada, frente ao Japão, para continuarem dependentes apenas de si.
Os Países Baixos golearam este sábado a Suécia por 5-1, em jogo da segunda jornada do Grupo F do Mundial2026 de futebol, conseguindo a primeira vitória na competição, com uma demonstração de superioridade que encaminha o apuramento.
Crysencio Summerville celebra com Memphis Depay vitória dos Países BaixosAP
No Estádio NRG, em Houston, os neerlandeses resolveram praticamente a partida ainda antes do intervalo, graças a um 'bis' de Brian Brobbey, aos cinco e 17 minutos, antes de Cody Gakpo ampliar a vantagem, também com dois golos na segunda parte, aos 47 e 54, e Crys Summerville encerrar a goleada, aos 89, já depois tendo Anthony Elanga ter reduzido para os suecos, aos 59.
Com este triunfo, os Países Baixos passaram a somar quatro pontos e assumiram provisoriamente a liderança do Grupo F, enquanto a Suécia, que tinha entrado na ronda na primeira posição, após bater a Tunísia (5-1), manteve-se com três.
Os neerlandeses ficam muito perto da qualificação para os 16 avos de final, ao passo que os suecos ficam obrigados a pontuar na derradeira jornada, frente ao Japão, para continuarem dependentes apenas de si.
A seleção dos Países Baixos entrou em campo determinada a apagar a imagem deixada no empate com o Japão (2-2) e precisou de apenas cinco minutos para abrir o marcador, com Gakpo a cruzar da esquerda e Brobbey a aparecer na área para desviar para o fundo das redes.
A pressão neerlandesa manteve-se intensa e o segundo golo surgiu aos 17 minutos, novamente por Brobbey, que correspondeu da melhor forma a um cruzamento de Denzel Dumfries, uma das figuras do encontro.
A Suécia, que apresentou de início o antigo avançado do Sporting Viktor Gyökeres, tentou reagir na reta final da primeira parte.
O ex-atacante dos 'leões', obrigou Bart Verbruggen a uma defesa apertada aos 45+3 minutos e Yasin Ayari voltou a testar o guarda-redes neerlandês pouco depois, mas sem sucesso.
No entanto, qualquer esperança sueca desapareceu logo após o reatamento, pois, aos 47 minutos, Dumfries voltou a assistir, desta vez para Gakpo fazer o 3-0, antes de o avançado do Liverpool 'bisar' aos 54, servido por Summerville.
A resposta escandinava surgiu aos 59 minutos, quando Alexander Isak lançou Anthony Elanga para o 4-1, mas o golo revelou-se insuficiente para relançar a discussão do resultado.
Até final, os neerlandeses continuaram mais perigosos, com Verbruggen a negar novo golo a Isak aos 84 minutos, antes de Summerville fechar a contagem aos 89, servido pelo suplente Memphis Depay, confirmando uma das exibições mais convincentes da competição.
Jogo no Estádio NRG, em Houston, nos Estados Unidos.
Países Baixos -- Suécia, 5-1.
Ao intervalo: 2-0.
Marcadores:
1-0, Brian Brobbey, 05 minutos.
2-0, Brian Brobbey, 17.
3-0, Cody Gakpo, 47.
4-0, Cody Gakpo, 54.
4-1, Anthony Elanga, 59.
5-1, Crys Summerville, 89.
Equipas:
- Países Baixos: Bart Verbruggen, Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven, Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong (Teun Koopmeiners, 61), Tijjani Reijnders (Guus Til, 61), Brian Brobbey (Memphis Depay, 72), Cody Gakpo (Noa Lang, 90+1) e Donyell Malen (Crys Summerville, 46).
Selecionador: Ronald Koeman.
- Suécia: Kristoffer Nordfeldt, Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Lindelöf, Gabriel Gudmundsson (Elliot Stroud, 90+3), Jesper Karlstrom (Besfort Zeneli, 56), Yasin Ayari (Taha Ali, 79), Alexander Bernhardsson (Anthony Elanga, 56), Viktor Gyökeres, Alexander Isak e Benjamin Nygren (Lucas Bergvall, 57).
Selecionador: Graham Potter.
Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Viktor Gyökeres (53), Gabriel Gudmundsson (53), Yasin Ayari (75) e Lucas Bergvall (80).
Assistência: 68.777 espetadores.
Mundial'2026: 'Bis' de Gakpo e Brobbey desenham goleada dos Países Baixos à Suécia