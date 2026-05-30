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Desporto

Portugal 19.ª classificado nos Campeonatos da Europa de ginástica rítmica

Lusa 21:23
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Portugal alcançou 225.950 pontos.

Varna, Bulgária, 30 mai 2026 (Lusa) -- A seleção portuguesa de ginástica rítmica foi 19.ª classificada, entre 25 países, na competição por equipas nos Europeus da modalidade, disputados em Varna, na Bulgária.

Portugal 19.ª classificado nos Campeonatos da Europa de ginástica rítmica
Portugal 19.ª classificado nos Campeonatos da Europa de ginástica rítmica Miguel Veterano

Portugal, que regressava, após um ano de interregno, aos Europeus, alcançou 225.950 pontos, "considerando as notas individuais de Joana Pinheiro e Rita Araújo e do conjunto", informou a assessoria da Federação de Ginástica de Portugal.

No final all-arund, no exercício de cinco bolas, Portugal, com Anamar Couto, Beatriz Nascimento, Beatriz Sousa, Bruna Tavares, Maria Osório e Sara Costa, foi 15.º (21.750 pontos), e em dois pares de maças e três arcos foi 16.º, entre 26 países.

Na competição, a Espanha revalidou o título de campeã europeia de ginástica rítmica, repetindo o sucesso do último ano em Tallin, na Estónia, e desta vez com 57,650 pontos.

Tópicos Ginástica Portugal Europa Bulgária Varna Federação de Ginástica de Portugal Beatriz Nascimento Bruna Tavares Sara Costa Beatriz Sousa
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