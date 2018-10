O golo madrugador de Seferovic (6 minutos) parecia indicar que o Benfica viveria uma noite calma na visita ao AEK em Atenas, da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Mas os "encarnados" acabaram por vencer apenas por 3-2, depois de vários sustos.Grimaldo colocou as "àguias" a vencer por 2-0 aos 15 minutos, mas a expulsão de Ruben Dias aos 49 tornou a tarefa complicada. Klonaridis com dois golos (53' e 63') assustou mas Alfa Semedo, entrado um minuto antes do empate, deu os três pontos aos "encarnados" (74').