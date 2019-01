Companheira do internacional português está disposta a ir a tribunal e a enfrentar tudo e todos para defender o português.

Na última terça-feira, Cristiano Ronaldo chegou a tribunal com os dedos entrelaçados nos de Georgina. À entrada, trocaram olhares apaixonados, sorriram muito, mas acima de tudo deram pistas sobre aquela que será a estratégia usada por CR7 quando tiver de enfrentar o principal caso que tem em mãos: as acusações de violação por parte de Kathryn Mayorga.



Georgina tornou-se um trunfo de peso para a defesa do português, que aposta na solidificação da imagem de pai de família para conferir uma autora de credibilidade.



Segundo a Vidas apurou, a espanhola já se prontificou mesmo para testemunhar a favor do craque da Juventus em tribunal e mostrar como este se comporta no seio familiar.



