Pedro Madeira Rodrigues garantiu que o treinador do Sporting será Claudio Ranieri, caso vença as eleições de 8 de setembro. Na apresentação da sua candidatura - é o terceiro a fazê-lo -, o empresário adiantou que já falou mesmo com o atual técnico, José Peseiro, que "compreendeu a escolha"."Falei com José Peseiro de manhã. É um bom treinador, muito bom homem e percebeu a minha escolha. Sonho em trazer para o Sporting um treinador como Ranieri. As minhas referências são Bobby Robson e sinto que este é o perfil. Fui capaz de o seduzir e ele partilha a nossa ambição e vontade de trazer vitórias, que merecemos", explicou Madeira Rodrigues ao Record