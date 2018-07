A 'Marca' faz manchete esta quinta-feira com palavras de Cristiano Ronaldo alegadamente proferidas em Janeiro que demonstram o desagrado do craque português com a atitude do Real Madrid. Segundo o jornal espanhol, os merengues, avaliando o rendimento do avançado na primeira metade da época passada, firmaram um documento escrito em que aceitavam transferi-lo por 100 milhões de euros, precisamente o valor que a Juventus deverá agora pagar para levar CR7.Um gesto que pretendia agradar a Ronaldo, dando-lhe todas as possibilidades de sair no verão se assim quisesse - pois ninguém entre os tricampeões europeus pensava ser possível que alguém avançasse com tal verba ou mesmo com um salário superior -, mas que acabou por ter o efeito oposto. "Se valho 100 milhões é porque não me querem", terá dito Ronaldo ao ser confrontado com esse documento, que considerou uma afronta.Meses depois, o capitão da Selecção Nacional abriu a porta de saída logo após a final da Liga dos Campeões, num cenário que está agora prestes a concretizar-se, com CR7 perto de rumar à Juventus.