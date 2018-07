Ex-dirigente da Juventus garante que Ronaldo já assinou

Luciano Moggi, antigo diretor geral da Juventus, revelou no Twitter e depois à Tele7Gold que Ronaldo já assinou pela Juventus."Na minha opinião já assinou e já fez os testes médicos em Munique. Foi isso que me foi dado a perceber depois de ter falado com pessoas importantes", contou o antigo dirigente, que chegou a sondar o Sporting para levar Ronaldo para a Juventus, quando o craque tinha apenas 18 anos.