Real Madrid prepara despedida à altura para Ronaldo

Diário Marca revela que clube e jogador concordam que este deve ser um momento especial.

Cristiano Ronaldo terá direito a uma despedida à altura quando for o momento do adeus ao Real Madrid. A garantia foi dada esta quinta-feira pelo diário Marca, que revela que tanto o clube como o jogador crêem que essa homenagem deve ser feita.



Após nove anos com o símbolo do Real Madrid ao peito, o avançado português está de partida para Turim, onde vai representar a Juventus. Apesar de na génese da saída estar algum descontentamento do jogador, isso não deverá impedir que este se despeça dignamente dos adeptos com quem tanto celebrou desde 2009.





Também o clube reconhece que Ronaldo merece ser aplaudido na despedida, ao contrário do que aconteceu com outros autênticos símbolos dos merengues. Casillas, o caso mais recente, saiu quase em surdina do Bernabéu onde tinha jogado a vida toda. Florentino Pérez não quererá repetir este cenário e vai dar à despedida de Ronaldo suprema importância, à semelhança do que foi feito aquando da apresentação do português, há nove anos.