Cristiano Ronaldo deixa garantia: "Pertenço à Arábia Saudita, quero continuar cá"

Internacional português faz ponto de situação no dia em que recebeu "apelo" de Donald Trump.

Depois da goleada do Al Nassr diante do Al Hazem , Cristiano Ronaldo aproveitou para esclarecer o seu momento na Arábia Saudita. "Estou muito feliz. Como já disse muitas vezes, eu pertenço à Arábia Saudita. É um país que me recebeu muito bem, à minha família e amigos. Quero continuar cá. Fazemos o nosso trabalho, colocamos pressão nos adversários e vamos ver o que acontece no fim da época", admitiu o capitão da Seleção Nacional, que como é habitual deixou uma mensagem nas redes sociais: “De volta ao lugar que merecemos!”

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo

A análise foi feita no mesmo dia em que a MLS iniciou mais uma temporada e o presidente dos EUA, Donald Trump, . “És o maior de todos os tempos, precisamos de ti na América. Põe-te a andar agora: precisamos de ti rapidamente”, pode ouvir-se no vídeo partilhado na página oficial de Donald Trump no TikTok.

 Entretanto, Jorge Jesus garantiu que o foco está em terminar a época no primeiro posto. “Estar no topo é bom, mas o importante é terminarmos nessa posição”, frisou o técnico português. 

