Cristiano Ronaldo deixa garantia: "Pertenço à Arábia Saudita, quero continuar cá"

Internacional português faz ponto de situação no dia em que recebeu "apelo" de Donald Trump.

Depois da goleada do Al Nassr diante do Al Hazem (4-0), Cristiano Ronaldo aproveitou para esclarecer o seu momento na Arábia Saudita. "Estou muito feliz. Como já disse muitas vezes, eu pertenço à Arábia Saudita. É um país que me recebeu muito bem, à minha família e amigos. Quero continuar cá. Fazemos o nosso trabalho, colocamos pressão nos adversários e vamos ver o que acontece no fim da época", admitiu o capitão da Seleção Nacional, que como é habitual deixou uma mensagem nas redes sociais: “De volta ao lugar que merecemos!”



Cristiano Ronaldo

A análise foi feita no mesmo dia em que a MLS iniciou mais uma temporada e o presidente dos EUA, Donald Trump, divulgou uma mensagem para... Cristiano Ronaldo. “És o maior de todos os tempos, precisamos de ti na América. Põe-te a andar agora: precisamos de ti rapidamente”, pode ouvir-se no vídeo partilhado na página oficial de Donald Trump no TikTok.

Entretanto, Jorge Jesus garantiu que o foco está em terminar a época no primeiro posto. “Estar no topo é bom, mas o importante é terminarmos nessa posição”, frisou o técnico português.