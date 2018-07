Cristiano Ronaldo brinda após acordo com a Juventus

Imagem mostra CR7, Jorge Mendes e presidente da vecchia signora a comemorarem.

Cristiano Ronaldo já brindou ao seu novo desafio profissional. Numa imagem, partilhada no Twitter pela Fox Sports, é possível ver CR7 com o superagente Jorge Mendes e Andrea Agnelli, presidente da Juventus, a comemorarem o "siiiiiiii" do craque português à vecchia signora.