Covid-19: Radamel Falcao critica proibição de abraços nos festejos dos golos

O futebolista colombiano Radamel Falcao , ex- FC Porto e atual avançado do Galatasaray da Turquia, criticou, este sábado, o facto de serem impedidos os abraços nos festejos dos golos, como aconteceu no regresso à competição na Alemanha.

"Vendo o regresso do futebol pergunto-me: haverá alguma razão técnica para que não sejam permitidos abraços nos golos? Durante todo o jogo estamos em permanente contacto. Nos cantos, os defesas estão em cima de ti e nas barreiras estão todos juntos", censurou, nas redes sociais.

Sem público nas bancadas e sob apertadas medidas de segurança implementadas pelas autoridades sanitárias, a Liga alemã foi hoje a primeira a regressar à competição com vários jogos depois da paragem decretada pela pandemia da covid-19.

Na quinta-feira, o atleta que começou a carreira no River Plate, e que, depois dos 'dragões', jogou ainda no Atlético de Madrid, Mónaco, Manchester United e Chelsea, participou no treino do Galatasaray, antes de o clube suspender o regresso.

Na sexta-feira, Galatasaray, Besiktas e Fenerbahçe, três dos principais clubes da Turquia, suspenderam o regresso aos treinos das respetivas equipas de futebol, depois de surgirem vários casos positivos à covid-19 nos testes de rastreio.

"Depois de testes realizados na quinta-feira à covid-19 a todos os jogadores, ao treinador Fatih Terim e aos seus adjuntos, às equipas de treinadores, de saúde, e administrativas e de apoio, verificou-se um caso positivo num membro da equipa técnica", refere o Galatasaray.

Uma situação que levou o clube, que já tinha tido o treinador Fatih Terim e o vice-presidente Abdurahim Albayrak infetados, a suspender durante seis dias os treinos, que tinham sido retomados na segunda-feira.

Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas -- Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.

Os campeonatos de futebol de França, dos Países Baixos e da Bélgica foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede na Alemanha, que reiniciou hoje, Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, que tem o reinício da I Liga previsto para 04 de junho.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 307 mil mortos e infetou mais de 4,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Mais de 1,6 milhões de doentes foram considerados curados.