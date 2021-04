Covid-19. Japão admite cancelar Jogos Olímpicos se casos subirem

Depois de terem sido adiados no ano passado e a menos de 100 dias do seu início, responsáveis políticos japoneses não descartam um cancelamento dos Jogos caso a situação epidemiológica piore: "Qual é o objetivo dos Jogos Olímpicos, se forem responsáveis pela propagação de infeções?"

O Japão admitiu esta quinta-feira que o cancelamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio, agendados para o ano passado e adiados para o verão deste ano, ainda é uma hipótese, após o início de uma quarta de vaga da covid-19 a menos de 100 dias do início previsto para o evento, com arranque marcado para 23 de julho.







Qual é o objetivo dos Jogos Olímpicos, se forem responsáveis pela propagação de infeções

O Japão já registou mais de 500 mil casos de covid-19 desde o início da pandemia, com quase 10 mil vítimas mortais.

Em declarações ao canal de televisão TBS, Toshihiro Nikai, secretário-geral do Partido Liberal Democrata do primeiro-ministro Yoshihide Suga, apontou que o cancelamento dos Jogos são "claramente" uma opção e que, apesar do evento ser uma "grande oportunidade" para o Japão, não deve ser um meio de propagação da covid-19."Se parecer impossível fazer mais, então vamos ter de parar, de uma vez por todas.?", perguntou, indicando que, caso a situação epidemiológica do Japão se complicar, não haverá alternativa a não ser cancelar os Jogos. A competição já havia sido adiada por um ano, tendo sido organizada para o verão de 2021 com a probição de espetadores a ser ainda estudada. Mas, depois de um estado de emergência que terminou em janeiro, o Japão voltou a ver um aumento de infeções nas grandes cidades como Tóquio e Osaka.