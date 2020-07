Covid-19: Andebol, basquetebol, futsal, patinagem e voleibol voltam em 22 de agosto

As competições seniores de andebol, basquetebol, futsal, patinagem e voleibol começarão em 22 de agosto, sem público, e os treinos "sem restrições" em 1 de agosto, datas que carecem de aprovação governamental até final de julho.

"A possibilidade de retoma da competição sénior a partir de 22 de agosto tem primordial importância também para os compromissos internacionais das seleções nacionais, por forma a permitir a sua adequada preparação para a representação nacional", recordam as várias modalidades, em comunicado conjunto.

Estas datas carecem ainda de serem aprovadas pelo Conselho de Ministros e publicadas em Resolução do Conselho de Ministros até ao final de julho.

As respetivas federações estiveram hoje reunidas, por videoconferência, com representantes da Direção-Geral da Saúde (DGS) e da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto a "finalizar a análise ao Protocolo Orientador de Regresso aos Treinos e Competições -- Covid-19", que permita consumar as pretensões destas modalidades.

Estas entidades revelam que foi concluído que "durante a atual fase de treino condicionado é permitida a partilha de bola nas modalidades coletivas de pavilhão, desde que garantida a sua repetida limpeza e desinfeção, mantendo-se a regra do distanciamento de três metros entre praticantes".

Estas e outras medidas de prevenção serão publicadas na atualização à Orientação nº 030/2020 da DGS, que está a ser finalizada por este organismo.

As equipas de formação continuarão na atual fase de treino condicionado, aguardando pelo resultado da avaliação da retoma gradual dos escalões seniores.

