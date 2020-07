O Sporting venceu hoje o Santa Clara, por 1-0, na 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e aumentou a vantagem para o Sporting de Braga, que tem menos um jogo, na luta pelo terceiro lugar.

O golo dos ‘leões’, que não perderam no campeonato desde que Rúben Amorim assumiu o comando técnico (seis vitorias e dois empates), foi apontado por Jovane Cabral, aos 67 minutos.

Com a vitória de hoje, o Sporting está em terceiro lugar, com 59 pontos, mais seis que o Sporting de Braga, que joga hoje com o Paços de Ferreira, enquanto o Santa Clara, que já garantiu a manutenção, somou a terceira derrota consecutiva e é 11.º, com 38.