Já dizia a velha expressão: "filho de peixe sabe nadar". O jogador do Real Madrid, Marcelo, partilhou um vídeo no Instagram que tornou o filho mais velho, Enzo, numa verdadeira estrela, com mais de 5 milhões de visualizações em poucas horas.

Na publicação, é possível ver Enzo, com apenas 8 anos, a trocar passes de cabeça com 12 jogadores dos "merengues", entre eles o próprio pai, no balneário da equipa, até fazer um cabeceamento certeiro para uma caixa.

No fim do vídeo, os colegas de equipa de Marcelo celebram o feito com o filho do jogador, levando-o às cavalitas. Na publicação, o internacional brasileiro refere-o como "o orgulho do pai" e chama aos restantes jogadores do Real Madrid de "família".