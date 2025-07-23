Sábado – Pense por si

Comité olímpico e paralímpico norte-americano proíbem atletas transgénero nas competições femininas

23 de julho de 2025
A alteração regulamentar do USOPC surge como uma descrição da política de segurança de atletas do USOPC, fazendo referência à ordem executiva de Trump intitulada "Manter homens fora dos desportos femininos", assinada em fevereiro.

O Comité olímpico e paralímpico norte-americano (USOPC) proibiu mulheres transgénero de competirem em provas femininas, apontando esta regra como uma "obrigação a cumprir" por decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Esta proibição foi publicada na segunda-feira no sítio do USOPC, sem qualquer destaque, e confirmada hoje numa carta enviada às federações nacionais norte-americanas das várias modalidades olímpicas e paralímpicas, como atletismo e natação, seguindo uma orientação semelhante à seguida pela NCAA (Associação Atlética Universitária Nacional), no início do ano.

Nessa determinação presidencial, entre outras coisas, constava a ameaça de "rescindir todos os fundos" a organizações que permitam a participação de atletas transgénero em desportos femininos".

