Portugal conta com cinco futebolistas no "onze ideal" da Liga das Nações, com a UEFA a escolher Nélson Semedo, Rúben Dias, Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo.

A UEFA divulgou a equipa escolhida pelos seus observadores técnicos na prova, David Moyes e Packie Bonners, no dia seguinte à vitória de Portugal na competição, ao bater na final a Holanda por 1-0, com golo de Gonçalo Guedes, aos 60 minutos.