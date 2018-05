Cinco pessoas foram detidas este domingo nas imediações do estádio nacional, que será palco da final da Taça de Portugal em futebol, onde se verificaram também confrontos entre elementos de uma claque do Sporting, informou a PSP.Em declarações à TVI 24, o comissário da Polícia de Segurança Pública Tiago Garcia, explicou que se verificaram confrontos entre elementos da claque Ultra XXI, desconhecendo ainda se houve detenções."Verificaram-se confrontos entre adeptos que obrigaram à intervenção da policia, vinha um individuo detido, ainda não tenho informação do motivo", disse.A pouco mais de uma hora do início do encontro, a PSP efectuou cinco detenções: uma por especulação e quatro por posse de engenhos pirotécnicos.O Desportivo das Aves e o Sporting jogam hoje, a partir das 17:15, a final da Taça de Portugal em futebol, que será arbitrada por Tiago Martins, de Lisboa.