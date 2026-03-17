Chuva de golos em Alvalade: Sporting vence Bodo/Glimt e passa aos quartos de final da Liga dos Campeões

Em dia de São Patrício houve um trevo de quatro folhas em Alvalade. Os 'leões' venceram aos noruegueses por 5-3 no resultado agregado com uma reviravolta histórica.

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Numa tarde de chuva em Lisboa, o Sporting conseguiu assegurar a passagem para os quartos de final da Liga dos Campeões na vitória contra os noruegueses Bodo/Glimt por 5-3.

A reviravolta dos 'leões' foi garantida por cinco golos, o primeiro de Gonçalo Inácio aos 34', seguido de Pedro Gonçalves, ou Pote, aos 61', e Luis Suárez aos 78'. No prolongamento foi Maxi Araújo a cimentar a vitória aos 92' e Rafael Nel aos 120+2'.

Anteriormente, os 'verdes e brancos' tinham perdido em Bodo por 3-0.

Segundo o Record, o cabeceamento de Hjulmand aos 87' foi o 34º remate dos 'leões' na partida, o segundo maior registo nesta edição da Liga dos Campeões.

Esta é segunda vez que o Sporting vai disputar os ‘quartos’ da principal competição europeia de clubes, após a campanha de 1982/83, então na Taça dos Campeões Europeus, sendo que na próxima fase da ‘Champions’ os ‘leões’ terão pela frente o vencedor da eliminatória entre os ingleses do Arsenal e os alemães do Bayer Leverkusen, que empataram 1-1 na semana passada e hoje se encontram em Londres.

Com Renata Lima Lobo e Agência Lusa