Fernando Santos revelou que o árbitro do Portugal-Sérvia lhe pediu desculpa pelo penálti que não foi assinalado a favor da Seleção Nacional por mão na bola de Rukavina. De acordo com o selecionador nacional, Szymon Marciniak chamou-o ao seu balneário para analisarem o lance em conjunto e, após a observação feita, reconheceu o erro de ajuizamento da jogada. Ainda assim, Fernando Santos lembrou que o culpado da situação acabou por ser o auxiliar, que deu indicação errada."Convidou-me a ir à cabine para analisar o lance. Vimos e não tivemos dúvidas. Nem eu, nem ele. Depois pediu desculpa pelo penálti, que não tinha dúvidas. Mas a desculpa não me serve de nada. Disse que não foi culpa dele. Ele marcou penálti... Mas ninguém a 40 metros pode dar a indicação de algo que não é, especialmente quando o árbitro vê. O que vou fazer com a desculpa? Pelo menos chamou-me para analisar. Vi os dois lances. No primeiro temos dúvidas, mas não no segundo. Estava lá o assistente e eu disse que a culpa era dele", declarou o selecionador nacional, em declarações à RTP.