Filhos de Diogo Jota no relvado de Anfield antes do Liverpool-Wolverhampton
Filhos de Diogo Jota entram em campo com Van Dijk, ovacionados por adeptos no Liverpool-Wolverhampton
Filhos de Diogo Jota entram em campo no jogo Liverpool-Wolverhampton
Filhos de Diogo Jota entram em campo com Van Dijk antes do jogo Liverpool-Wolverhampton
Filhos de Diogo Jota no relvado de Anfield com Van Dijk
27 de dezembro de 2025 às 15:19SÁBADO

O momento em que os filhos de Diogo Jota subiram ao relvado antes do Liverpool-Wolverhampton

Surgiram acompanhados por Van Dijk, enquanto milhares de adeptos aplaudiam e cantavam.

