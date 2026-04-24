Nove factos sobre David Bruno, o herói que apurou o Torreense pela segunda vez à final da Taça de Portugal

Iniciou a carreira no FC Porto, clube do qual a família era toda adepta, estudou economia, emigrou para a Roménia e não é supersticioso.

A seis minutos do fim do jogo na meia-final da Taça de Portugal entre o Torreense e o Fafe, até então empatados 1-1 no resultado combinado, o herói David Bruno marcou um golo que catapultou a equipa de Torres Vedras para a final contra o Sporting.



David Bruno do Torreense à direita MIGUEL A. LOPES

Pouco tempo depois, aos 90+13’, Ianique dos Santos Tavares marcou o último golo pelo Torreense, solidificando a vitória dos ‘azuis e vermelhos’, e o regresso de uma equipa de escalões secundários ao Jamor.

Esta é a primeira vez em 70 anos que o Torreense consegue alcançar este feito. Na primeira vez, em 1956, perderam 2-0 contra o FC Porto. Curiosamente, o clube de formação onde a estrela desta quinta-feira, David Bruno, de 34 anos, iniciou a sua carreira futebolística.

Início de carreira no FC Porto

Nascido a 14 de fevereiro de 1992 e criado no Porto, David Bruno ganhou o gosto pela bola em jovem com o pai. Em entrevista ao Expresso em 2022, partilhou que o seu pai, António Bruno, trabalhador da Câmara Municipal do Porto, “jogou nas camadas jovens” e “sempre foi adepto de futebol".

Toda a sua família era adepta do FC Porto e ele próprio era sócio antes de “ingressar nos quadros do clube”. Foi aos oito anos que entrou para as escolinhas do clube das Antas, depois de ter ido a um treino de captação com dois colegas de escola. “Com aquela idade era o único entre os meus colegas de escola que jogava a sério e ainda por cima num clube como o FC Porto, claro que era motivo de grande orgulho e vaidade para mim”, partilhou à publicação.

No Porto foi campeão de sub-15, sub-17 e sub-19, mas foi ainda no sub-17 que conseguiu treinar com a equipa principal onde foi chamado por Jesualdo Ferreira. “Estava um bocadinho nervoso, era um miúdo no meio daqueles monstros do futebol”, afirmou.

Em criança o seu ídolo era o Figo

Ao jornal Expresso partilhou ainda que, apesar de não jogar no FC Porto, Luís Figo era o seu ídolo. “Na altura em que eu era miúdo era o jogador português que estava mais em alta e eu gostava muito de o ver jogar”, relembrou.

Nunca gostou muito de sair à noite

Na mesma entrevista afirmou que nunca gostou muito de sair à noite. “Claro que saía, cheguei a ir com os meus colegas, faz parte da nossa juventude, mas nunca fui muito adepto”, afirmou.

Também não tem tatuagens, não é homem de fé e não tem superstições.

Do Porto para o mundo

Chegou a ser chamado para a equipa principal do FC Porto de novo por Vítor Pereira mas acabou por não ficar, e foi emprestado ao Trofense, mais tarde ao Freamunde, contra a sua vontade, e por fim ao Tondela. Tudo isto antes de emigrar para a Roménia, onde representou o Astra Giurgiu.

A sua ida para a Roménia acabou por se dever a “condições financeiras, porque é inevitável, há clubes no estrangeiro que têm outra capacidade”, explicou. “E depois também para ir à procura de outras experiências e abrir mercados no estrangeiro. Fui para a Roménia, sabendo que tinha mercados ali próximos que podiam abrir portas para outros contratos melhores e foi nessa perspetiva que quis emigrar”, concluiu.

David Bruno conta ainda com passagens pelo Estoril, Moreirense e Santa Clara.

Ida para o Freamunde contra a sua vontade

A mudança para o Freamunde terá sido atribulada e contra a sua vontade. No final do seu tempo no Trofense recebeu uma proposta do Vitória de Setúbal, na altura na I Liga, mas os interesses do FC Porto não permitiram que subisse de escalão.

“Já ia com quatro anos de II liga, tinha uma proposta da I Liga, disse que não queria ir para Freamunde porque tinha uma hipótese melhor e de progredir na carreira. Nunca cheguei a saber ao certo qual o motivo de não me deixarem ir para o Setúbal. Ou foi uma promessa qualquer ao Freamunde, não faço ideia, mas que havia interesse que fosse para lá, havia”, revelou .

A sua primeira estreia na I Liga foi contra o Benfica

Do Freamunde mudou-se para o Tondela, onde enfrentou pela primeira vez o Benfica na I Liga. “Estava um bocado nervoso, foi contra o Benfica é sempre outro ambiente. Foi em casa, perdemos 2-0 mas apesar disso, tanto a nível individual como coletivo, fizemos um excelente jogo, foi uma estreia muito boa da minha parte”, partilhou.

Estudou economia

Na altura em que foi emprestado ao Tondela deixou os estudos, mas enquanto esteve no FC Porto entrou no curso de Economia. Ao Expresso revelou que gostava de matemática e de números e que tem pena de nunca ter terminado o curso.

“Pretendo mais à frente concluir porque faltam-me apenas cinco cadeiras para terminar. Seria uma estupidez depois de tanto tempo investido não acabar. E era o sonho especial do meu pai, que eu tirasse o curso e vou certamente terminá-lo”, afirmou.

É homem de família e tem uma filha

Durante a estadia em Tondela, em 2018, conheceu a sua mulher, Marta. “Eu viva em Viseu, começámos a falar nas redes sociais, encontrámo-nos, fomos conhecendo-nos e felizmente até hoje estamos juntos”, partilhou, afirmando que na altura da entrevista ela e a prima tinham uma pequena empresa de organização de eventos.

No ano que regressa a Portugal da Roménia para jogar pelo Estoril Praia nasce a sua filha Leonor.

Representou a seleção nacional em jovem

David Bruno representou também a seleção nacional nos escalões mais jovens, nomeadamente no sub-18, sub-19, sub-20 e sub-21, apesar de nunca ter chegado à seleção A. “É o expoente máximo representar Portugal, apesar de ter sido a nível de formação, estou muito orgulhoso disso”, afirmou.

Leia Também Taça de Portugal: Torreense vence Fafe e garante lugar na final pela segunda vez