UEFA aplica castigo de seis jogos a Prestianni por "insultos homofóbicos" a Vinícius Júnior

A UEFA aplicou um castigo de 6 jogos a Gianluca Prestianni, do Benfica, por "conduta discriminatória" na sequência do jogo frente ao Real Madrid, da Liga dos Campeões. Segundo se pode ler no comunicado do organismo, em causa estão os "insultos homofóbicos" proferidos pelo argentino, que chamou "maricas" a Vinícius Júnior. Este castigo terá de ser cumprido em encontros relativos às provas da UEFA ou da seleção argentina.



Prestianni e Vinícius Jr. trocam argumentos durante o Benfica-Real Madrid Getty Images

"A suspensão relativa a três desses jogos está sujeita a uma pena suspensa de dois anos, com início a partir da data da presente decisão", explica ainda a UEFA, que adianta que um jogo de castigo já foi cumprido, precisamente na 2.ª mão da eliminatória entre Benfica e Real Madrid.

Uma vez que o Benfica já não disputará, esta temporada, qualquer partida referente às competições europeias, Prestianni cumprirá, portanto, os dois jogos de suspensão ao serviço da seleção argentina, que deverão ser referentes ao Mundial'2026 - caso seja convocado.

Se não for convocado para o Mundial, o castigo não contabiliza, ou seja, o jogador teria de cumprir estes dois jogos ao serviço do Benfica, nos duelos relativos às competições europeias da temporada 2026/27.

Assim, não se confirma a acusação de racismo, que foi aquela que, inicialmente, causou a polémica. Vinícius Júnior acusou Prestianni de lhe ter chamado 'mono' (macaco), mas este, mais tarde, admitiu que se tinha dirigido ao brasileiro com a palavra 'maricón' (maricas).

Entretanto, o Benfica confirmou que foi "notificado pela UEFA da sanção aplicada a Prestianni devido a utilização de linguagem homofóbica durante o jogo com o Real Madrid".