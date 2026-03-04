Sábado – Pense por si

Carro de Villas-Boas 'caçado' a 166 km/h na autoestrada. Motorista pagou 120 euros de multa

Presidente do FC Porto regressava ao Norte - após o clássico de Alvalade - quando a viatura em que era conduzido foi apanhada pela GNR.

O carro onde era conduzido o presidente do FC Porto, André Villas-Boas, foi apanhado pela GNR em excesso de velocidade na A8, na passagem pelo Bombarral, quando o dirigente regressava ao Norte do País após ter assistido ao clássico com o Sporting (vitória dos leões por 1-0) no estádio de Alvalade, em Lisboa.

O CM sabe que a viatura, um BMW, foi apanhada por um radar a 166 km/h (o máximo permitido em Portugal nas autoestradas são 120 km/h) ao final da noite de terça-feira.

O condutor parou o carro junto às portagens do Bombarral, assim que recebeu essa indicação pela GNR. André Villas-Boas manteve-se sentado banco traseiro.

O motorista pagou os 120 euros de multa por excesso de velocidade e seguiu viagem.

