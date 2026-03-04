Trincão renova com o Sporting até 2030 e mantém cláusula de rescisão

O Sporting anunciou esta quarta-feira a renovação de contrato com Francisco Trincão. Num cenário antecipado por Record no início de fevereiro, o camisola 17 dos verdes e brancos assina um novo vínculo válido por mais três temporadas, ou seja até junho de 2030, prolongando assim a ligação aos leões, o que sucede já desde 2022/23.



Trincão renova com o Sporting CP até 2030 Sporting CP

Neste acordo, o internacional português de 26 anos permanece igualmente com a cláusula de rescisão fixada em 60 milhões de euros. Contratado em 2022 ao Barcelona, inicialmente por empréstimo, Trincão cumpre a quarta temporada de leão ao peito, sendo um dos elementos nucleares do onze de Rui Borges, tal como já tinha sido com Ruben Amorim. Foi um dos pilares do bicampeonato do Sporting.

Noutro sentido, o criativo terá o seu contrato revisto em termos de vencimento, uma vez que passará a ter uma melhoria salarial, atingindo assim o teto da hierarquia do plantel. Mediante o valor que aufere e outras cifras relacionadas com bónus e prémios, Trincão deve ascender de quase 2 M€ líquidos por ano praticamente para os três (nesta equação incluem-se valores variáveis, por objetivos).

Desta forma, a direção liderada por Frederico Varandas segura mais um ativo importante no plantel orientado por Rui Borges, isto após já ter renovado igualmente até 2030 com peças como Pote, Gonçalo Inácio, Diomande e João Simões.

The show must go on ??



A magia de Francisco Trincão vai continuar em palco até ???????? ?? pic.twitter.com/QeNvhxSHnh — Sporting CP (@SportingCP) March 4, 2026