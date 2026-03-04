Miguel Cardoso admite regressar a Portugal se conflito escalar na Turquia: "Espero que não alastre"

O futebolista português dos turcos do Kayserispor Miguel Cardoso admitiu esta quinta-feira ponderar o regresso a Portugal caso a segurança se deteriore no país, após a interceção de um míssil iraniano, garantindo, contudo, sentir-se, por ora, seguro.



Miguel Cardoso Miguel Cardoso/Instagram

"Tenho esse receio, mas penso que será difícil chegar aqui, a mim, sinceramente. Mas caso haja uma escalada do conflito, claramente que vou tentar regressar ao meu país, onde penso estar mais seguro", afirmou o avançado, de 31 anos, em declarações à Lusa, sublinhando que, apesar da "normalidade" atual no clube e na cidade de Kayseri, acompanha com "receio" a escalada de tensão entre o Irão, os Estados Unidos e Israel.

As defesas aéreas da NATO na Turquia intercetaram hoje um míssil balístico iraniano sobre o Mediterrâneo Oriental, tendo destroços da munição antiaérea caído no sul do país sem causar vítimas, informou o Governo turco que advertiu o Irão que "não hesitará em defender o território e espaço aéreo" do país e "responderá a atitudes hostis no quadro do direito internacional".

O jogador, que cumpre a quarta época no emblema turco após passagens pela B SAD, revelou que o incidente com o míssil-- intercetado a cerca de 400 quilómetros da sua localização, junto à fronteira -- foi tema de conversa no balneário, embora sem impacto imediato na rotina de treinos.

"Por aqui está tudo normal. Soubemos da notícia pela imprensa portuguesa e comentámos antes do treino, mas não houve qualquer tipo de indicações ou comentários por parte do clube, ou do governo turco", explicou.

Miguel Cardoso, que se encontra sozinho na Turquia, reconheceu que a ausência da família facilita uma eventual saída estratégica.

"Neste momento estou sozinho, o que facilita se houver uma mudança na minha segurança. Caso venham a existir alguns progressos [na instabilidade], vou ponderar o regresso", admitiu.

O avançado manifestou ainda preocupação com o possível alastramento do conflito na região, relatando contactos com colegas noutros países do Médio Oriente que enfrentam situações "complicadas e assustadoras".

"Tenho amigos a jogar nos Emirados Árabes Unidos e no Qatar que não podem sair de casa. Espero que isto não continue por muito mais tempo e que não alastre, para o bem de todos nós", concluiu o atleta, que se sente, para já, "protegido" por se encontrar distante das bases norte-americanas localizadas junto às fronteiras com o Irão e a Síria.

Os Estados Unidos e Israel lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que a operação visa "eliminar ameaças iminentes" do Irão e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, justificou a ação conjunta contra o que classificou como uma "ameaça existencial".

O Irão confirmou a morte do 'ayatollah' Ali Khamenei, o líder supremo do país desde 1989.

Segundo as autoridades iranianas, os ataques israelitas e norte-americanos já fizeram mais de mil mortos desde sábado. O Exército dos Estados Unidos confirmou a morte de seis militares norte-americanos.

O Irão lançou ataques de retaliação contra Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrain, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã, Iraque, Chipre e Turquia.