"Cor do cartão conforme a cor da camisola": FC Porto sai ao ataque e compara lances de Pepe e Luis Suárez

Tomás Guerreiro
Dragões consideram que o avançado do Sporting deveria ter sido expulso no clássico de ontem.
O FC Porto recorreu esta quarta-feira às redes sociais para, uma vez mais, visar a arbitragem de Cláudio Pereira no clássico frente ao Sporting. No vídeo partilhado, os dragões lembram dois lances a envolver Pepe que terminaram com o cartão vermelho mostrado ao antigo internacional português e comparam-nos a outros dois protagonizados por Luis Suárez no jogo de ontem.
"Critério: cor do cartão conforme a cor da camisola", escreveram os dragões, na legenda que acompanha o vídeo em questão.
Veja o vídeo partilhado pelo FC Porto: