Desporto

"Cor do cartão conforme a cor da camisola": FC Porto sai ao ataque e compara lances de Pepe e Luis Suárez

Record 13:42
Dragões consideram que o avançado do Sporting deveria ter sido expulso no clássico de ontem.

O FC Porto recorreu esta quarta-feira às redes sociais para, uma vez mais, visar a arbitragem de Cláudio Pereira no . No vídeo partilhado, os dragões lembram dois lances a envolver Pepe que terminaram com o cartão vermelho mostrado ao antigo internacional português e comparam-nos a outros dois protagonizados por Luis Suárez no jogo de ontem.

O gesto polémico de Luis Suárez durante o Sporting-FC Porto
O gesto polémico de Luis Suárez durante o Sporting-FC Porto Frame/Sport TV

"Critério: cor do cartão conforme a cor da camisola", escreveram os dragões, na legenda que acompanha o vídeo em questão.

Veja o vídeo partilhado pelo FC Porto:

