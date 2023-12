Inácio: 'Sabia que a iam roubar, mas pus a faixa de campeão na campa do meu pai'

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Inácio tem dois amores: é adepto do Sporting "de coração", mas tem "um grande carinho" pelo FC Porto. Nascido em Lisboa há quase 69 anos, numa família sportinguista, a sua ligação ao clube começou com 12 anos, a praticar modalidades como mini-basket, andebol, hóquei em patins ou até boxe – na altura só se podia começar no futebol aos 16. Fez uma época de juvenis, outra de juniores, e quando pensava que ia trabalhar, assinou contrato com os leões, fazendo nove épocas na equipa principal (as primeiras duas sempre nas reservas). Saiu de lá campeão, em 1982, e regressou em 2000, já como treinador, para acabar com os 18 anos de jejum.