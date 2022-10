No final da prova, a dupla lusa, mergulhou para água, onde acabou por receber uma bandeira de Portugal de um 'mergulhador' improvisado que se juntou à festa.

Canoístas José Ramalho e Fernando Pimenta campeões do mundo em maratonas K2

Os canoístas José Ramalho e Fernando Pimenta sagraram-se hoje campeões do mundo de K2 maratonas, o sétimo pódio português no evento que terminou hoje em Ponte de Lima.







Na sua primeira competição internacional em K2, juntos, fizeram somente a seletiva nacional para esta prova, Ramalho, vice-campeão do mundo em K1, e Pimenta, ouro na short race, atacaram na última rondagem e foram os mais fortes no final dos 29.800 metros de percurso no Rio Lima, impondo-se em 1:58.04, seguidos dos espanhóis Miguel Llorens e Alberto Plaza e dos noruegueses Eivind Vold e Amund Vold.No final da prova, a dupla lusa, brindada por muitos milhares de pessoas, mergulhou para água, onde acabou por receber uma bandeira de Portugal de um 'mergulhador' improvisado que se juntou à festa.