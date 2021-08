Tóquio2020: Fernando Pimenta conquista medalha de bronze na canoagem

A manhã em Tóquio começou da melhor maneira no Sea Forest Waterways. Duas horas antes da prova que decidia medalhas, Fernando Pimenta estabeleceu o recorde olímpico na meia-final, com um tempo de 3.22,942 minutos, que antevia um bom resultado na final que se disputaria pelas 4h20 desta terça-feira em Lisboa.







Na primeira metade da prova, o canoísta de Ponte de Lima disputou lado a lado o primeiro lugar com o húngaro Balint Kopasz, que viria a bater o recorde olímpico que o português tinha registado horas antes. No fim, conquistou a medalha de bronze em K1 1.000 metros, sendo ultrapassado na linha final por outro húngaro, Adam Varga.Com 31 anos, esta é a segunda medalha de Pimenta, que se tinha sagrado vice-campeão olímpico em Londres2012, em K2 1.000 metros, ao lado de Emanuel Silva. O palmarés intercional inclui um total de 105 pódios em competições internacionais, além de um quinto lugar em K1 1.000 metros e sexto em K4 1.000 metros no Rio2016.Portugal tem agora três medalhas conquistadas em Tóquio2020, igualando o melhor total de medalhas numa só edição dos Jogos Olímpicos. Jorge Fonseca, no judo, conquistou o bronze na categoria de -100 kg e Patrícia Mamona arrebatou a de prata no triplo salto, igualando as três subidas ao pódio de Los Angeles1984 e Atenas2004.Portugal passou a contar com um total de 27 medalhas conquistadas em Jogos Olímpicos (quatro de ouro, nove de prata e 14 de bronze), duas das quais na canoagem, ambas com a participação de Fernando Pimenta, que integra agora o restrito grupo de atletas lusos com dois pódios no maior evento desportivo mundial.Carlos Lopes obteve a prata nos 10.000 metros em Montreal1976 e o ouro na maratona em Los Angeles1984, Rosa Mota conquistou o bronze em Los Angeles1984 e o ouro em Seul1988, ambos na maratona, Fernanda Ribeiro foi campeã dos 10.000 metros em Atlanta1996 e bronze em Sydney2000 e o cavaleiro Luís Mena Silva arrebatou duas medalhas de bronze em desportos equestres, em Berlim1936 e em Londres1948.