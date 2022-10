Trinta e duas crianças entre os mortos no jogo de futebol da Indonésia

As idades variam entre 3 e 17 anos, disse à Reuters uma funcionária do ministério de empoderamento das mulheres e proteção de crianças.

Subiu para 32 o número de crianças que estavam entre as 125 vítimas mortais de um jogo de futebol em Jacarta, no sábado. As idades variam entre 3 e 17 anos, disse à Reuters uma funcionária do ministério de empoderamento das mulheres e proteção de crianças.