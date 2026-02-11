Bruno Sá lança candidatura à presidência do Sporting: «É possível continuar a ganhar e respeitar os sócios»

Empresário entrega esta quinta-feira as listas para as eleições de 14 de março.

Bruno Sá apresentou-se esta quarta-feira aos sócios do Sporting através das redes sociais. No lançamento das contas oficiais da candidatura no Instagram, Facebook e Tik Tok, o empresário de 45 anos partilhou um conjunto de mensagens sob o lema “é possível”.



Bruno Sá Direitos Reservados

“É possível continuar a ganhar e respeitar os sócios. É possível ser presidente da SAD e presidente do clube. É possível ser transparente nas decisões. É possível ter um projeto desportivo pensado pelo clube. É possível valorizar os núcleos. É possível premiar as nossas modalidades pelos seus feitos. É possível”, diz Bruno Sá, no vídeo publicado nas redes sociais.

O proprietário do restaurante ‘O Cantinho do Sá’, junto ao Pavilhão João Rocha, vai entregar as suas listas esta quinta-feira em Alvalade, naquele que é o último dia do prazo estatutário para a formalização de candidaturas. O antigo basquetebolista e ginasta deverá ser o único concorrente de Frederico Varandas nas eleições marcadas para 14 de março.