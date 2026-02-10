Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
10 de fevereiro de 2026 às 08:17

Sporting divulga imagens da decoração do balneário visitante do Dragão... com imagens de conquistas do FC Porto

Para lá do ambiente quente que se sentiu no relvado, os jogadores do Sporting também enfrentaram temperaturas extremas fora dele. No regresso ao balneário, após o empate (1-1) no clássico com o FC Porto, os jogadores encontraram o ar condicionado ligado, com a temperatura no máximo, sem poder alterá-la. Mas não só. Nas paredes e até por cima dos urinóis, estavam ainda afixadas várias capas de jornais que enalteciam alguns feitos e vitórias do FC Porto no passado, como é possível ver no seguinte vídeo. Uma decoração que, segundo o FC Porto, se encontra no local desde setembro, tendo sido o Sporting o primeiro clube a divulgar estas imagens...

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30