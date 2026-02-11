Sábado – Pense por si

Norueguês ganha medalha nos Jogos de Inverno e confessa ter traído a namorada: "Foi o meu maior erro"

Sturla Holm Laegreid retrata-se com problemas de consciência nos Jogos Olímpicos de Inverno.

As emoções estão ao rubro nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina e não só na luta pelas medalhas.

O biatleta norueguês Sturla Holm Laegreid, medalhado com o bronze nos 20 km, aproveitou a ocasião para se retratar, com problemas de consciência, depois de trair "a mulher da sua vida."

"Há alguém com quem quero partilhar esta medalha muito importante, alguém que talvez não esteja a ver-me. Há seis meses conheci a mulher da minha vida, a pessoa mais linda e gentil do mundo, mas há três meses cometi o maior erro da minha vida, eu a traí", revelou o olímpico, de 28 anos, campeão na estafeta de Pequim'2022, à televisão do seu país.

A revelação foi desconfortável para quem se confessou: "Contei-lhe há uma semana, na pior semana da minha vida. Provavelmente, muita gente me vê de forma diferente agora, mas eu só tenho olhos para ela. Não sei o que quer fazer a respeito, mas o desporto fica para segundo plano. Eu só tenho olhos nela. Aceito as consequências, mas espero que este 'suicídio' lhe mostre o quanto a amo", concluiu Sturla Holm Laegreid, de 28 anos

