Ainda sobre o rival que lutou até à última jornada pelo título de campeão, Lage rejeitou que tenha havido demérito do FC Porto ao deixar escapar o troféu para a Luz.



"Se em Inglaterra se destaca a campanha do Liverpool, não vejo porque é que aqui dizemos que houve demérito do FC Porto, uma equipa que fez 85 pontos e nos obrigou a fazer 87 para sermos campeões", comparou Bruno Lage, considerando que o rival "fez uma época à equipa grande", ou seja, "lutou até ao fim por todas as competições". "Gosto muito de médios e o Herrera faz tudo. Constrói, marca golos, pressiona e corre os 90 minutos", justificou o treinador benfiquista, durante uma conversa com a comunicação social, no Seixal.Ainda sobre o rival que lutou até à última jornada pelo título de campeão, Lage rejeitou que tenha havido demérito do FC Porto ao deixar escapar o troféu para a Luz."Se em Inglaterra se destaca a campanha do Liverpool, não vejo porque é que aqui dizemos que houve demérito do FC Porto, uma equipa que fez 85 pontos e nos obrigou a fazer 87 para sermos campeões", comparou Bruno Lage, considerando que o rival "fez uma época à equipa grande", ou seja, "lutou até ao fim por todas as competições".

O treinador do Benfica Bruno Lage , elegeu hoje o médio mexicano Herrera, do rival FC Porto, como o melhor jogador de todos os adversários que defrontou esta temporada na I Liga portuguesa de futebol.Questionado sobre quem teria sido o jogador que maiores problemas causou à sua equipa, que se sagrou campeã nacional, Lage destacou as capacidades do internacional mexicano pela "dimensão que dá ao jogo" do FC Porto