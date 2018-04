Octávio Machado lamenta ver o seu nome discutido numa reunião da Sporting SAD com Jorge Jesus. Forte crítico da actual gestão de Bruno de Carvalho, o ex-director leonino explica ao Record o que pensa sobre o tema Octávio diz ainda não ter dúvidas sobre as intenções do líder do clube de Alvalade. E deixa um recado forte: "Continua a criar instabilidade à volta da equipa. É um vício contínuo que prejudica o Sporting e que me leva a pensar que com o seu comportamento quer que o Sporting perca. Acho que Bruno de Carvalho é o único sportinguista que quer que o Sporting perca".