Bruno de Carvalho, o ex-presidente do Sporting, foi hospitalizado no hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, este sábado. Segundo o jornal Record , o ex-dirigente manifestou enjoos e sinais de febre durante a tarde de dia 8 de Setembro. Correio da Manhã apurou que Bruno de Carvalho abandonou o hospital com alta ao início da manhã deste domingo, cerca das seis horas.Durante as eleições no Sporting, o ex-presidente não fez qualquer publicação no Facebook. Bruno de Carvalho pode ser suspenso da condição de sócio durante oito anos: tudo depende de uma decisão do novo Conselho Fiscal e Disciplinar. Agora, ele deverá avançar para a impugnação das eleições através de uma providência cautelar.