No dia das eleições do Sporting o presidente destituído dos "leões" foi hospitalizado.

Bruno de Carvalho quebrou o silêncio após ter sido hospitalizado no sábado, dia das eleições do Sporting. Através de uma publicação no Facebook, o presidente destituído dos "leões" garantiu estar "quase a 100%".



"São milhares de mensagens de pessoas preocupadas com a minha saúde. Estou quase a 100%! Um Leão é duro! Estamos na luta! Obrigado a todos!", escreveu Bruno de Carvalho.