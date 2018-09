Estas são as primeiras declarações de Frederico Varandas enquanto presidente-eleito do Sporting Clube de Portugal. No seu discurso de vitória, prometeu conquistar o campeonato nacional.

Naquelas que são as primeiras declarações enquanto presidente-eleito do Sporting Clube de Portugal, Frederico Varandas disse à Sporting TV, visivelmente emocionado, que "é um momento histórico". Mais tarde, no seu discurso de vitória, retirou uma medalha de finalista da Taça de Portugal e prometeu aos adeptos dar-lhe uma companhia: a medalha de campeão nacional.



"Eu e a minha equipa temos noção do que temos pela frente e queremos pôr o Sporting a vencer", disse o novo líder leonino. "É provavelmente o desafio mais importante da minha vida. É um momento histórico", concluiu.



Momentos depois, subiu ao palanque montado na Praça Centenário para dar o seu discurso de vitória, onde prometeu "passar das palavras aos actos" e "unir o Sporting": "podemos discordar de quem está ao nosso lado no estádio. Mas quando a bola entrar, vamos gritamos todos bem alto que é golo do Sporting Clube de Portugal."



A primeira palavra do novo líder leonino foi para os candidatos derrotados. "A Rui Rego, Dias Ferreira, José Maria Ricciardi, João Benedito, Fernando Tavares, a todos eles os saúdo, a todos eles, a todas as pessoas que acompanharam as suas listas, a todos os sportinguistas que os apoiavam, o meu respeito. O meu respeito porque são sportinguistas que acreditavam que era o melhor para o Sporting Clube de Portugal", continuou.



Frederico Varandas, o novo presidente do Sporting, arrecadou 42,32% dos votos. João Benedito conseguiu mais votantes: 43,46%, mas porque a cada sócio podem corresponder vários votos, dependendo da antiguidade, não venceu as eleições. "Uma palavra especial para João Benedito, segundo candidato com mais votos neste processo eleitoral. João, um grande atleta. Espero que o João não se afaste deste clube. O João fará sempre parte da história deste clube", disse Varandas.



Para o novo líder leonino, esta é uma "vitória simbólica". "É uma vitória da independência, da resistência, da resiliência, da superação - e é assim que será o Sporting Clube de Portugal. Um Sporting que nunca vai abdicar dos seus valores e dos seus ideias. Vou terminar como comecei: o lema desta candidatura é unir o Sporting Clube de Portugal. Chegou a hora de passar das palavras aos actos", salientou.



Por fim, Varandas quis deixar uma palavra à "vitalidade" do clube, que esteve patente na afluência das eleições de hoje para os órgãos sociais do Sporting - a maior de sempre num acto eleitoral do clube, com 22.510 votantes. "Hoje tivemos o acto eleitoral mais concorrido em 112 anos de Sporting Clube de Portugal. Isto mostra a força de um clube que é gigante", atirou.



O novo presidente do Sporting terminou o seu discurso a prometer levar o Sporting à conquista do campeonato. "Para terminar, que já é tarde, vou tirar uma coisa do bolso para a qual nunca tive coragem de olhar", disse enquanto tirava do bolso uma medalha de finalista vencido da última final da Taça de Portugal, contra o Desportivo das Aves, poucos dias depois da invasão de adeptos encapuçados a Alcochete.



"É esta Taça, esta medalha, que mais cedo ou mais tarde irá com a taça de campeão nacional para o museu do Sporting Clube de Portugal. Prometo, é uma missão e vou cumprir até ao fim. Viva o Sporting! Viva o Sporting!"