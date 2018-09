No Estádio Nacional, naquele fim de tarde de 20 de Maio de 2018, os adeptos do Aves festejavam o momento histórico (a primeira conquista da Taça de Portugal), enquanto os do Sporting abandonavam as bancadas tristes, cabisbaixos, a chorar. Foi nesse momento de grande comoção – até por tudo o que tinha acontecido na última semana no reino do leão, abatido pelo terramoto que foram a perda do 2º lugar (e possível acesso à Liga dos Campeões) e o ataque dos ultras da Juve Leo à Academia de Alcochete, onde agrediram vários jogadores – que Frederico Varandas pensou que tinha de fazer alguma coisa. "Decidi pedir a demissão quando olhei para aquelas bancadas no fim do jogo. Aí pensei: 'O meu tempo aqui como director clínico acabou'. Foi no relvado, ali mesmo no relvado, que decidi", lembraria ao jornal A Bola.



O dia seguinte à derrota na Taça de Portugal foi, como acontece sempre que o clube perde, de grande tristeza para Frederico Varandas. "Para mim não existe o dia de folga em que desligo do Sporting. Quando perco, fico em casa fechado, não falo com ninguém. Não consigo desligar a ficha. Essa parte irracional em relação ao Sporting, que é a única na minha vida, mantenho-a. Mas sempre fora da área profissional", contou em 2016, numa entrevista ao jornal do clube.

Quatro dias depois do desaire na Taça, fez então a intenção de candidatura, falando em "episódios desviantes" e que não se revia na "faceta autocrática e sectária" do presidente, Bruno de Carvalho, que nessa altura anunciou mais uma vez que não se demitia da liderança do clube (acabando por ser destituído numa Assembleia Geral extraordinária). Frederico Varandas especificou: "Entendo que as pessoas devem e têm de estar do lado do bem. E o lado do bem, neste momento, é tomar conta do Sporting, tratar o Sporting. E acredito que quem quer o bem do Sporting vai estar comigo. Seja jogador, seja sócio, seja o que for", disse o médico, de 38 anos.