Actualmente sem clube, depois de ter rescindido contrato devido às agressões em Alcochete, a 15 de Maio deste ano, Rúben Ribeiro diz que o Sporting "barrou" a sua saída a bem do clube, tendo recusado "uma proposta concreta superior àquilo que o Sporting pagou ao Rio Ave, que foram 400 mil euros". Numa longa entrevista ao Record, o futebolista contou que não conseguiu resolver a situação nem com Sousa Cintra, nem com o actual presidente, Frederico Varandas.



"Estou sem clube, não por minha culpa, mas mais por culpa do Sporting, porque tinha todas as condições para estar a jogar e a fazer o que mais gosto. O Sporting conseguiu sempre barrar a minha saída e o meu regresso, porque houve colegas meus que voltaram, eu fui dos poucos que não foi convidado a voltar depois das reuniões que tivemos. Neste momento, estou à espera que seja reconhecida a justa causa para depois voltar a fazer o que mais gosto", disse.



Na mesma entrevista, Ribeiro confessou não esperava que alguns dos colegas que rescindiram, como Bruno Fernandes, Bas Dost e Bataglia - aceitassem voltar a envergar a camisola verde e branca. "Não fazia a menor ideia, sinceramente, nunca me passou pela cabeça que regressassem. Não imaginei que voltassem ao clube", assumiu, assegurando ainda que a decisão de sair não foi tomada apenas porque outros o fizeram. "Não olhei aos outros. As minhas acções são responsabilidade minha, não tomo partido de ninguém. Ouvi a minha mulher e os meus filhos, foi o que mais pesou."



Leia a entrevista na íntegra na edição desta quinta-feira do Record.